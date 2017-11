später lesen Gottesdienste für Kommunionkinder Teilen

Waxweiler/Schönecken (red) Die Zeit der Vorbereitung auf die Feier der Erstkommunion 2018 hat begonnen. Daher werden sich die Kommunionkinder aus der Pfarreiengemeinschaft Schönecken-Waxweiler in den folgenden Gottesdiensten vorstellen: Samstag, 2. Dezember, jeweils um 18 Uhr in Waxweiler und in Lasel sowie am Sonntag, 3. Dezember, jeweils um 11 Uhr in Schönecken und in Lambertsberg.