In Prüm laufen die Vorbereitungen für die 27. Grenzlandschau. Der Anmeldeschluss für Aussteller ist verstrichen, nur Restplätze können noch gebucht werden.

Bis zur Eröffnung ist es noch eine Weile hin, doch die 27. Grenzlandschau (GLS) hält Georg Sternitzke, Chef der Prümer Tourist-Information und Ausstellungsleiter, bereits seit Monaten auf Trab. „Es klingt immer nach einer Platitüde, aber wenn wir nach der Messe immer sagen, dass mit dem letzten Ausstellungstag die Vorbereitungen für die nächste GLS beginnen, meinen wir das ernst“, sagt Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy. Seit vielen Wochen hängt so auch schon der Ausstellungsplan über Sternitzkes Schreibtisch. Und der Plan ist gut gefüllt.

„Wir haben im Moment etwa 165 Anmeldungen. Das ist schon mal beruhigend für uns“, sagt Sternitzke. Offiziell ist der Anmeldeschluss zwar bereits Mitte Oktober verstrichen, wer aber doch noch bei der 27. Auflage der GLS seine Produkte oder Dienstleistungen vorstellen will, kann sich noch anmelden. „Für Nachzügler gibt es eigentlich immer noch einen Platz. Wir können noch so ungefähr zehn weitere Aussteller aufnehmen, dann ist aber auch wirklich alles voll“, sagt Sternitzke.

Mathilde Weinandy ist zufrieden mit dem bisherigen Zuspruch: „Bei der 26. GLS lief es ähnlich gut, wir hatten aber auch schon Jahre, in denen zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viele Aussteller mit dabei waren. Da wird man dann schon nervös.“ Der Erfolg der Handelsmesse stehe und falle halt auch mit den Ausstellerzahlen. „Wenn niemand dabei ist, kommen auch die Besucher nicht. Aber darüber müssen wir uns ja glücklicherweise erstmal keine Sorgen machen. Unsere Aussteller sind uns bisher treu, dann werden auch die Besucher hoffentlich wieder zu uns finden“, sagt sie.

Ziel sei, wie quasi in jedem Ausstellungsjahr, die magische Grenze von 20♦000 Besuchern zu knacken, sagt Sternitzke. „Das ist die Zahl, bei der wir wissen, dass alles gut gelaufen ist. Bis auf wenige Ausnahmen hat das bisher aber auch immer geklappt. Unsere Aufgabe ist nun, eine möglichst spannende und interessante Messe auf die Beine zu stellen. Dann kommen auch die Besucher.“ Bei den aktuellen Buchungen sei übrigens ein neuer Trend zu beob­achten. „Weg von den großen Ausstellungsbereichen in der Halle. Irgendwann wurde es plötzlich zur Mode, dass Autohäuser und teils auch Landmaschinenhändler in die Zelte wollten. Nun fällt auf, dass die Außenflächen bei ihnen wieder gefragter sind“, sagt der Ausstellungsleiter.

„Wir sind froh, dass der Zuspruch wieder hoch ist. Wir wollen die GLS ja erhalten, ist sie doch eine der letzten ihrer Art in der Region“, sagt Mathilde Weinandy. Viele Mitbewerber hätten in den vergangenen Jahrzehnten aufgegeben. „Ohne sehr zu übertreiben, kann man ja feststellen, dass die GLS für den ganzen Wirtschaftsraum wichtig ist. Die Anmeldungen kommen wieder aus der ganzen Region“, sagt Mathilde Weinandy. Das Einzugsgebiet – sowohl bei den Ausstellern als auch den Besuchern – sei ungefähr 50 bis 80 Kilometer groß, sagt Sternitzke. „Auch aus Belgien, Wittlich und sogar aus Eupen haben wir Anmeldungen dabei.“

Alles also beim Alten? „Nicht ganz. Hier und da wird es Neuerungen geben, die auffälligste ist aber sicher das wieder eingeführte Festzelt“, sagt Sternitzke. Bis 2011 wurde neben den Hallen auch immer ein solches Zelt aufgebaut. „Dort fand immer das Showprogramm Platz, bis es dann in die Ausstellungshalle verlegt wurde“, sagt er. Man habe aber einen neuen Betreiber für das Festzelt gefunden. „Sobald Details zum Programm feststehen, verraten wir mehr.“ Auf die immer wieder geführten Diskussionen zur Messedauer habe man sich auch in diesem Jahr übrigens nicht eingelassen.

„Es bleibt dabei – die GLS dauert wieder fünf Tage. Wir haben sie erneut so gelegt, dass wir den Feiertag nutzen können (den 1. Mai, Anm.). Erfahrungsgemäß zieht der wieder einige Leute an“, sagt Mathilde Weinandy. Es sei schon wichtig, dass die Messe zum einen eine gewisse Zeit dauere, um eben nicht nur eine kleine Wochendausstellung zu sein, andererseits aber auch einen Mix aus ruhigeren und trubeligen Tagen biete. „Viele Aussteller laden Kunden, mit denen sie ins Gespräch gekommen sind, nochmal ein, an einem ruhigeren Tag vorbeizukommen. An denen werden dann die Geschäfte gemacht“, sagt Georg Sternitzke.

Apropos Geschäfte: Auch die Händler und Betriebe der Abteistadt werden wieder mit einem gemeinsamen Stand Präsenz zeigen. „Es freut mich sehr, dass der Gewerbeverein wieder vereint mit dabei ist. Ein gutes Zeichen für die Stärke unseres Gewerbes.“