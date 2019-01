Die Grenzlandschau (GLS) in Prüm – diesmal von Samstag, 27. April, bis Mittwoch, 1. Mai – geht auch in der 27. Ausgabe mit starken Zahlen an den Start. Bisher, so teilen die Organsatoren mit, haben sich bereits wieder 160 Aussteller ihren Platz auf der seit mehr als 50 Jahren ausgerichteten Schau von Handel, Handwerk und Industrie gesichert.

International bleibt man auch mt der Messe: Die Nachbarländer Belgien mit vier und Luxemburg mit fünf Unternehmen sind ebenfalls wieder in Prüm vertreten. Die meisten der Aussteller kommen aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Vulkaneifelkreis. Nordrhein-Westfalen ist ebenfalls traditionell sehr gut vertreten.

Es gibt nur noch wenige Zelt- und Außen-Plätze auf dem Prümer Ausstellungsgelände. Wer sein Unternehmen auf der GLS präsentieren möchte, sollte sich also zügig mit der Ausstellungsleitung in Verbindung setzen.

Handel, Handwerk, Industrie und Landwirtschaft zeigen alle zwei Jahre auf der GLS, was es an neuen Angeboten, Erzeugnissen und technischen Entwicklungen gibt. Die Autohäuser präsentieren ihre aktuellen Fahrzeuge. Der Handel informiert über das Angebot für Mode, Wohnen, Haushalt, Bauen, Elektro und Elektronik, hinzu kommen Themenschwerpunkte wie Gesundheit und Fitness oder Energiesparen.

Für Kinder und Jugendliche werden ebenfalls wieder besondere Aktionen angeboten, unter anderem vom Haus der Jugend, rundherum gibt’s Unterhaltung mit Musik, Sport und Präsentationen in drei großen Ausstellungszelten.

Und auf dem Freigelände, für Gastronomie und Veranstaltungen wird erstmals nach vielen Jahren neben der Markthalle auch wieder ein Festzelt aufgestellt.

Auskunft und Anmeldung in der GLS-Geschäftsstelle, Telefon 06551/505, E-Mail: ti@pruem.de; Internet: www.gls-pruem.de