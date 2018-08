später lesen Flohmarkt Trödelmarkt mit Waldi Teilen

(red) Ein Ort im Trödelfieber: Zum 21. Kunst- und Trödelmarkt in St. Vith, einem der größten seiner Art in ganz Belgien, werden am Freitag, 3. August, ab 15 Uhr Tausende Besucher erwartet. Sie begutachten die Schätze der mehr als 1220 Aussteller aus Flandern und der Walonie, aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich, den Niederlanden und aus Ostbelgien.