Bauernhof brennt in Schüller

Von Fritz-Peter Linden

Und schon wieder ein großes Feuer in der Eifel: Am Ortsrand von Schüller ist am Sonntagmorgen der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Das Gebäude gehört zu einem landwirtschaftlichen Anwesen. Das Feuer ist das bereits dritte in zwei Wochen dieses Hitzesommers – nach dem abgebrannten Heulager in Reuth vorletzte Woche und dem großen Anwesen in Ellwerath am vergangenen Diernstag. In Prüm gingen zudem am frühen Freitagmorgen – wahrscheinlich nach Brandstiftung – sechs Busse der Firma Tücks in Flammen auf (der TV berichtete).

Die Besitzer des Hofs in Schüller waren bereits bei der Arbeit im Stall, als sie kurz nach 8 Uhr am Sonntag Rauch aus dem Dach ihres Hauses aufsteigen sahen. Ersten Vermutungen zufolge könnte sich der Brand infolge eines elektrischen Defekts entwickelt haben. Zur Untersuchung der Ursache schickte das Polizeipräsidium Trier inzwischen Ermittler nach Schüller, die gegen Mittag am Brandort eintrafen.

Um 8.33 Uhr, sagt Hauptkommissar Manfred Schuh von der Inspektion Prüm, sei der Alarm bei Polizei und Feuerwehrleitstelle Trier eingegangen. Kurz darauf trafen, mit insgesamt 60 Kräften, die Freiwilligen Feuerwehren aus Schüller, Esch, Feusdorf, Jünkerath, Lissendorf und Stadtkyll und die DRK-Helfer am Unglücksort ein, der ein Stück außerhalb Gemeinde im Oberen Kylltal liegt.

Während die Wehrleute von mehreren Stellen aus mit Löschwasser gegen das Feuer angingen, versuchten sie gleichzeitig, von der Drehleiter aus die Dacheindeckung zu öffnen, um an die Flammen heranzukommen. Das erwies sich auch deshalb als schwierig, weil offenbar unter der Eindeckung immer wieder neue Brandnester entstanden.

Die Arbeiten dauerten etliche Stunden. Der Sachschaden an dem Wohnhaus war zunächst nicht einzuschätzen. Auch zur Brandursache konnte zunächst niemand konkrete Aussagen machen: „Dazu ist es noch zu früh“. sagte Manfred Schuh von der Polizei Prüm am Nachmittag.

