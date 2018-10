später lesen Ausflug Große Gruppe, großes Angebot FOTO: TV / Ewald Schmitz FOTO: TV / Ewald Schmitz Teilen

(red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg war auf Tour nach Altenahr an der Ahr. Nach einem zünftigen Frühstück haben sich die Wanderer in drei Gruppen aufgeteilt und sich auf den Weg gemacht. Es ging auf dem Rotweinwanderweg bis zum Weinfest in Dernau.