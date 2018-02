Keine Geburten, aber sehr viel Betreuung

Zwei Hebammen und eine Physiotherapeutin haben in Prüm eine Praxis für Frauengesundheit gegründet – nicht nur für Schwangere. Von Frank Auffenberg

Die Geburtsstation des St.-Joseph-Krankenhauses ist seit knapp anderthalb Jahren geschlossen – kein Kind kommt mehr direkt in der Verbandsgemeinde Prüm zur Welt. Es sei denn, die werdende Mutter hat sich für eine Hausgeburt entschieden – oder der kleine Neubürger hat es, wie kürzlich in Bleialf, sehr eilig (der TV berichtete).

„Allerdings heißt das ja nicht, dass bei uns keine Kinder mehr aufwachsen“, sagt die Physiotherapeutin Ingrid Rohles aus Scheid. Um werdenden und frischgebackenen Müttern eine optimale Betreuung zu garantieren, hat sie mit den Hebammen Kathrin Kiefer (Rommersheim) und Andrea Blum (Wallersheim) nun in der Abteistadt eine Praxis gegründet.

„Zur Geburt selber muss man ja seit einiger Zeit etwas fahren – nach Bitburg oder auch nach St. Vith“, sagt Kathrin Kiefer. „Wir fragten uns, wo die Frauen aktuell vor und nach der Geburt betreut werden, wo sie ihre Vorbereitungs- oder Rückbildungskurse machen oder an wen sie sich mit großen oder kleinen Problemen richten können.“ Man habe beschlossen, die Sache selber in die Hand zu nehmen. „Und hier sind wir. Die Räume sind fast fertig, Anfang März geht es los“, sagt Kathrin Kiefer.

Ganz selbstverständlich sei die Zusammenarbeit nicht, erklärt sie, denn eigentlich träfen sich bei der Kooperation zwei Berufsgruppen, „die nicht unbedingt gut miteinander können“. Häufig herrsche eine gewisse Konkurrenz zwischen Hebammen und Physiotherapeuten. „Teils überschneiden sich ja unsere Einsatzgebiete“, sagt Andrea Blum. Zum Beispiel böten beide Berufsgruppen Vor- und Nachsorgekurse an. „Manche glauben, dass die jeweils andere Seite die Mütter abwirbt. Totaler Quatsch, beide Felder ergänzen sich vielmehr sehr gut“, sagt Kathrin Kiefer.

„Indem wir nun unsere Kompetenz bündeln, können wir ganz andere Angebote für werdende Mütter oder Frauen, die gerade entbunden haben, schaffen“, ergänzt Ingrid Rohles. Man dürfe sie nicht falsch verstehen, sagt Kathrin Kiefer, es gebe in beiden Bereichen sehr kompetente Kolleginnen in der Region, dass sie aber ihre Kräfte bündeln, sei doch eher die Ausnahme.

„Wir kennen uns noch aus Zeiten, in denen es hier in Prüm noch eine Geburtsstation gab“, sagt Kathrin Kiefer. Sie habe sich als Erste von der Geburtshilfe in der Klinik zurückgezogen. „Die Haftpflichtversicherung überstieg einfach den Umsatz, und ich musste entscheiden, wie es weitergeht.“ Seitdem habe sie sich auf Vor- und Nachsorge sowie auf andere Kursprogramme konzentriert. Als dann auch ihre heutigen Partnerinnen nicht mehr in der Klinik tätig waren, sei nach und nach die Idee gereift, sich zusammenzuschließen.

„Und nun ist es so weit. Wir verstehen uns als eine Art Zentrum für Frauen- oder besser Familiengesundheit“, sagt Andrea Blum. Angeboten werde alles, was zur Geburtsvorbereitung und -nachsorge dazugehöre. „Von den klassischen Kursen über Massagen, Stillberatungen oder auch Wochenbettbetreuungen ist alles dabei“, sagt Kathrin Kiefer.

„Runde Sache“ haben die Damen ihre Praxis in der Tiergartenstraße genannt. Auch, weil eben nicht ausschließlich Schwangere betreut werden, sondern das Thema Frauengesundheit von der Pubertät bis hin zu den Wechseljahren behandelt wird.

„Zu glauben, dass wir nur für Schwangere da sind, wäre falsch. Sie können zum Beispiel auch kommen, wenn sie schwanger werden möchten. Auch im traurigen Fall einer Fehlgeburt sind wir die richtigen Ansprechpartner“, sagt Kathrin Kiefer.

Ob die Leistungen mit den Krankenkassen abgerechnet werden können, hänge vom Einzelfall ab. Die Praxis in der Tiergartenstraße 35a wird am Samstag, 3. März, eröffnet.