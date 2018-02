Herz-Vorsorge, die Schulkindern Spaß macht

(red) Die Klasse 3 der Grundschule Arzfeld hat an einem Seilspring-Projekt der Deutschen Herzstiftung teilgenommen. Um Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ initiiert. Den Kindern wurde in einem zweistündigen Basis-Kurs die sportliche Form des Seilspringens - das „Rope Skipping“ - vermittelt. Danach waren Eltern und Mitschüler zu einer Vorführung eingeladen und durften selbst verschiedene Sprungübungen versuchen. Alle Kinder waren begeistert und zeigten viel Freude an der Bewegung. ⇥Foto: SCHULE