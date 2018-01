später lesen Wirtschaft Stihl-Leute in Weinsheim treten in den Warnstreik FOTO: Fritz-Peter Linden / Linden Fritz-Peter FOTO: Fritz-Peter Linden / Linden Fritz-Peter Teilen

Twittern

Teilen



(fpl) Warnstreik auch in Weinsheim: Im aktuellen Tarifstreit in der Elektro- und Metallindustrie treten am Donnerstag auch die Beschäftigten des Stihl-Magnesium-Druckgusswerks in den Ausstand.