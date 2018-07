später lesen Polizei Holzzaun mutwillig beschädigt Teilen

In der Hauptstraße in Wallersheim wurde in der Nacht zum 16. Juli ein Holzzaun mutwillig beschädigt. Der oder die Täter rissen über die gesamte Länge des Zauns Latten heraus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 in Verbindung zu setzen.