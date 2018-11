später lesen Tiere Husky „sucht“ sein Herrchen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Ein Husky ist am Mittwoch, 14. November, in Schönecken aufgegriffen worden. Der Rüde hat ein schwarz-weißes Fell und trägt ein blau-gelbes Halsband. Eigentumsansprüche können bei der Tierpension Tannenhof in Wallersheim unter Telefon 06558/900315 geltend gemacht werden.