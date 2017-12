später lesen Blaulicht Unbekannter entsorgt illegal Bauschutt Teilen

Eine bisher unbekannte Person hat zwischen Freitag, 15. Dezember, und Samstag, 16. Dezember, in Stadtkyll, Ortslage Schönfeld illegal Müll entsorgt. Auf einer Zufahrt zum dortigen Windpark hat er etwa fünf bis sechs Kubikmeter Bauschutt in Form von Dämmwolle und Rigipsplatten abgelegt, meldet die PI Prüm. Auffällig dabei waren Türen, die an der Seite des Bauschutts angebracht waren. Diese sollten vermutlich als Bracken auf dem Anhänger dienen.

