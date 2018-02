Burgfeuer verbrennt den Winter

In der Gemeinde Jucken werden strohgebundene Kreuze verbrannt

Nachdem am Samstag in allen Haushalten Heckenschnitt und brennbares Gehölz eingesammelt worden war, ging man in Jucken am Sonntag zu Werke, um das Strohkreuz zu binden. Dabei fand auch der Maibaum wieder eine Verwendung.So wurde nach Einbruch der Dunkelheit das Burgfeuer entzündet. Das Kreuz brannte von unten nach oben in seiner Form ab, so das ein toll leuchtendes Gebilde zu sehen war. Der Winter wurde somit verbrannt und es darf jetzt Frühling werden. ⇥Foto: privat