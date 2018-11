Noch einmal musste improvisiert werden, doch auch im dritten Jahr der Hahnplatzbaustelle haben die Damen der Initiative Frauenschuh wieder den großen Weihnachtsbaum auf dem Hahnplatz mit Hilfe des Bauhofs geschmückt. Von Frank Auffenberg

„Hoffentlich zum letzten Mal an einer Ausweichstelle. In der Platzmitte ist bereits ein Halter für die kommenden Jahre installiert. Aber dort wird noch gebaut. Deswegen muss der Baum noch einmal am Rand stehen“, sagt die Frauenschuh-Mitbegründerin Monika Rolef.