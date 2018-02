Irische Folkmusikin der Abteistadt

Der Folkveterane und Singer-Songwriter Ben Sands ist wieder auf Tour und schaut erstmals auch in Prüm vorbei.

In seinem Heimatland gehört er zu den bekanntesten Musikern des Folkgenres und ist im Grunde seit 40 Jahren auf Tournee. Auch die Eifel steht seit einigen Jahren regelmäßig auf Ben Sands-Tourenplan und langsam spricht sich rum, was dieser irische Musiker so alles auf seiner Gitarre oder der Mandoline anstellen kann. Wer sich von Ben Sands Künsten überzeugen mag, hat am Samstag, 24. Februar, erstmals auch in Prüm die Chance. Um 20 Uhr wird Sands dann in der Konviktkapelle auftreten.

Mit Gitarre und Mandoline sowie seiner Stimme, Fans preisen sie als sanft und kraftvoll zugleich, nimmt Sands seine Zuhörer mit auf eine besondere musikalische Reise. Viele seiner gefühlvollen Songs gehen unter die Haut und sind in Irland zu Hits geworden. Seine musikalischen Wurzeln liegen in der Folkmusik-Tradition der Grünen Insel. Doch der Sänger und Songwriter stimmt mitunter auch politische Themen an.

Das Konzert am Samstag, 24. Februar, beginnt um 20 Uhr.. Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro (Abendkasse 15 Euro) unter: Telefon 06550/610 oder per E-Mail an 4sure@gmx.net