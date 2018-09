(red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg unternimmt seine Jahresfahrt am Samstag, 29. September, nach Altenahr mit einem Reisebus. Geplant sind drei geführte Wanderungen und ein Besuch auf dem Weinfest.

Start: um 8 Uhr in Daleiden an der Bushaltestelle an der B410; in Arzfeld an der VG-Verwaltung um 8.15 Uhr. Gegen 10 Uhr gibt es in Altenahr Frühstück. Gegen 11 Uhr starten die Wanderungen. Die Rückfahrt ist um 18.30 Uhr, die Ankunft gegen 21.30 Uhr. Kosten: für Mitglieder 15 Euro, für Gäste 30 Euro.

Info: Hans Dimmer, Telefon 06550/961015, 0160/96964578; E-Mail: dimmer.hp@t-online.de, www.

eifelverein-daleiden-dasburg.de