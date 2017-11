Rat beschließt Co-Finanzierung der Jugendarbeit

Der Rat der Verbandsgemeinde Prüm hat den Ausbau der Jugendarbeit beschlossen. Fritz-Peter Linden

Letzte Sitzung im ablaufenden Jahr für den Rat der Verbandsgemeinde (VG) Prüm - und es ging sehr schnell am Dienstagabend: Wesentlicher Punkt auf der Tagesordnung war der Beschluss über die Finanzierung der Jugendarbeit im Eifelkreis. Der Kreis hat in der VG Arzfeld und in der VG Südeifel bisher modellhaft Stellen in der offenen Jugendarbeit geschaffen, um daraus einen tragfähigen Modus für alle Gemeinden zu entwickeln. Künftig sollen in allen Kommunen und der Stadt Bitburg Hauptamtliche diese Tätigkeit übernehmen. Für die VG Prüm würde das bis 2020 eine halbe Stelle ergeben, von 2021 an eine Vollzeitstelle. Das Vorhaben wird von Kreis und Kommunen gemeinsam finanziert, auf die VG Prüm entfallen Kosten in Höhe von 13 000 Euro im Jahr. Der Rat folgte der Empfehlung des Jugendhilfeausschusses und beschloss die Finanzierung.