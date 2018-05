später lesen Wintersport Prümer Skifreizeit im Ötztal: Jetzt bereits anmelden Teilen

Der Ski-Klub Prüm bietet nach längerer Pause wieder einen Freizeitausflug für Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2004 bis 2008 an, und zwar in der letzten Februarwoche 2019. Wegen der Vorbereitung und nötiger Buchungen gilt bereits der Freitag, 30. Mai, als letzter Anmeldetag. Das Angebot richtet sich an alle, die sich auf den Brettern verbessern oder das Skifahren lernen wollen. Auch für Snowboarder (allerdings keine Anfänger) soll bei genügend Mitfahrern ein Kurs geboten werden. Ziel ist das Skigebiet Hochoetz-Kühtai.