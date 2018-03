Narrenfahrplan: Termine der Karnevalisten

Prümer Karnevalsgesellschaft (KG) 1881: Freitag, 26. Januar, Nostalgiesitzung; Freitag, 2. Februar, Küchenfeenball; Samstag, 3. Februar, Galasitzung des Vereins. Beginn ist immer um 19.11 Uhr in der Karolingerhalle (Jugendgästehaus Prüm). Karten (für jeweils 15 Euro) ab Donnerstag, 4. Januar, 8 Uhr im Rewe-Markt Fuchs in Prüm erhältlich. Info: www.kg-pruem.de oder auf Facebook unter Prümer KG 1881 e.V.

Karnevalsgesellschaft Waxweiler 1961: Proklamation des Prinzenpaares am Samstag, 13. Januar, 19.11 Uhr, im Haus des Gastes in Waxweiler, danach Feier im Bürgerhaus in Waxweiler.

KG Bleialf: Samstag, 20. Januar, um 15:11 Uhr Galakappensitzung mit Prinzenproklamation; Sonntag, 21. Januar, um 14.11 Uhr Kinderkappensitzung mit Proklamation des Kinderprinzenpaares; Samstag, 27. Januar, um 20.11 Uhr Karnevalsparty mit Tänzen und Livemusik mit Kamelle-Kapelle; Samstag, 10. Februar, um 15.11 Uhr großer Karnevalsumzug mit anschließender Party mit den Dompiraten.

Oberstadtfelder Ijeln: Vorstellung des Oberstadtfelder Dreigestirns am 6. Januar ab 18.11 Uhr im Bürgerhaus in Oberstadtfeld. Kostümierte gerne gesehen. Eintritt ist frei. Zugleich Start des Kartenvorverkaufs für „Spass un d´r Hall“ am Samstag, 27. Januar.

