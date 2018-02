Von 11.11 Uhr an herrscht heute Anarchie in der Abteistadt: Dann stürmen die Möhnen vom Hoahnerclub, flankiert von etlichen weiteren Jecken, das Rathaus am Hahnplatz. Es steht zu erwarten, dass die Stadtkasse dem Überfall zum Opfer fallen wird. Rathauschefin Mathilde Weinandy hat trotzdem tapfer alle Prümer Narren zum Mitstürmen eingeladen. Im Anschluss wird die Prümer Garde die TV-Redaktion lahmlegen, sofern sie nach dem Besuch im Rathaus noch navigationsfähig ist. Ob am Freitag eine Zeitung erscheint, ist völlig offen.