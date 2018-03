später lesen Kinder Kasperle zieht durchs Märchenland Teilen

Der Puppenpalast gastiert heute, 17. Januar, im Konvikt in Prüm. Die Vorstellung beginnt um 15.30 Uhr. Es wird das Märchen „Kasperle im Märchenwald“ gespielt. Nostalgische, von Hand gefertigte Holzhandpuppen in farbenfrohen Kostümen kommen dabei zum Einsatz. Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Die Spieldauer beträgt etwa 55 Minuten. Karten gibt es ab 15 Uhr für Preise zwischen 3,90 Euro und 8,90 Euro an der Tageskasse.