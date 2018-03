(red/scho) 140 Kinder der Grundschule Bleialf verkauften in ihrer Schule, in ihren Familien und in ihrem Bekanntenkreis Tulpenzwiebeln für die Kinderkrebsstation des Mutterhauses in Trier. So kamen 1237 Euro zusammen, den die Grundschüler mit ihren Lehrerinnen und der Konrektorin Helen Dräger an Werner Ludgen vom Förderverein krebskranker Kinder Trier überreichten. Der bedankte sich für das tolle Engagement. ⇥Foto: Förderverein Trier