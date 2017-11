später lesen Kinder ran an die Macht - und zwar gleich hundertfach Teilen

Prüm/Schönecken (fpl) Mehr als 100 Schüler des Regino-Gymnasiums wirken mit im Musical "Kinder an die Macht" unter der Leitung von Alexandra Becker. Das Stück erzählt von faulen Erwachsenen, die durch Magie in Schlaf versetzt werden und die Dorfregierung dadurch an ihre tatkräftigen Kinder abtreten.