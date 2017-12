Kinder spielen die Geburt von Jesus Christus an Heiligabend

(red) In der Pfarrkirche Waxweiler zeigten 22 Kinder (Foto) das Krippenspiel „Mitten in der Nacht“ für alle Kinder. Christine Loskyll und Verena Gehrke waren für die Vorbereitung verantwortlich und unterstützten die Kinder mit Liedern auf der Gitarre und am Mikrofon. Die Leitung der Feier lag in den Händen von Marlies Pütz und Michael Fischer, die für die textliche Umrahmung sorgten. Ein Dankeschön galt allen Eltern sowie Küsterin Elisabeth Hack und Organistin Angelika Lichter. Die abendliche Christmette mit Begleitung durch den Prümtalchor zelebrierte Pfarrer Georg Josef Müller. ⇥ Foto:Michael Fischer