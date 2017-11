später lesen Kinderchor singt bei Gottesdienst Teilen

Twittern

Teilen



Gondenbrett (fpl) Kinder aus dem Mehlental und der Kinderchor aus dem belgischen Elsenborn gestalten am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, in der Kirche in Gondenbrett um 9.15 Uhr einen Familiengottesdienst. Anschließend ist im Gemeindehaus der traditionelle Missionsbasar mit Frühstück und schönen Dingen für Advent und Weihnachten.