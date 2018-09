später lesen KINDER Kinderkleider und Bücher Teilen

Twittern

Teilen



(red) Ein Kleider- und Spielsachenbasar findet am Sonntag, 23. September, 11 bis 16 Uhr, in der Astrid-Lindgren-Schule in Prüm statt. Verkauft werden gut erhaltene Kleidung von Kindern und Erwachsenen sowie Babyartikel, Spielsachen und Bücher. Veranstalter ist die Schulelternschaft Astrid-Lindgren-Schule Prüm.