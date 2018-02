Kino für Frauen am Frauentag

(red) Die Gleichstellungsbeauftragte Marita Singh und donum vitae präsentieren anlässlich des Internationalen Frauentages am Donnerstag, 8. März, um 19.30 Uhr im Eifelkino Prüm und im Bitburger Kino den Film „Die göttliche Ordnung“.

„Die göttliche Ordnung“ ist ein humorvolles Drama über die junge Hausfrau Nora (Marie Leuenberger), die sich Anfang der 70ger für die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz einsetzt. In Deutschland wurde im November 1918 durch die Nationalversammlung die Einführung des Frauenwahlrechts gesetzlich fixiert, sodass erstmals im Januar 1919 die Frauen in Deutschland wählen durften.

Kartenreservierungen sind wegen der großen Nachfrage nötig, im Eifelkino Prüm, Telefon 06551/95250) und im Bitburger Kino, Telefon 06561/3116).