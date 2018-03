Die Kirche soll strahlen wie die Mariensäule

Die Pfarrei Waxweiler bittet um Spenden für eine neue Beleuchtung des Gotteshauses. Auf die gleiche Weise hat man in der Gemeinde auch die Säule in besseres Licht gerückt.

Fest im Freien: Die Pfarreiengemeinschaft Waxweiler hat vor einigen Tagen an der Mariensäule auf einem Hügel außerhalb des Dorfs wieder ihre Waldweihnacht gefeiert. Im Anschluss machten sich die jungen und erwachsenen Teilnehmer auf einen Rundgang durch den dunklen Wald über den Willibrordusweg des Eifelvereins. Die Jugendfeuerwehr mit Wehrführer Edwin Leisen begleitete die Wanderung mit Fackeln. Auf dem Weg wurden an fünf Stationen Texte über die Geburt Jesu vorgelesen und Lieder gesungen. Zum Abschluss dankten die Organisatoren mit heißem Glühwein und Kinderpunsch.

Die Mariensäule war an diesem Abend in ein neues, strahlend weißes Licht getaucht, denn die alte Beleuchtung war kurz zuvor durch LED-Lampen ersetzt worden. Die Frauengemeinschaft hatte dafür 500 Euro, den halben Reinerlös ihrer Cafeteria am Eifeler Bauernmarkt, gespendet.

Nach diesem Vorbild überlegt man in Waxweiler nun, auch für die Außenbeleuchtung der Pfarrkirche LED-Lampen anzuschaffen. Deshalb bittet die Pfarrei die Bürger um Spenden auf das folgende Konto bei der Raiffeisenbank Westeifel: IBAN DE70 5866 1901 0001 1014 60. Weitere Informationen erhält man im Pfarrbüro unter Telefon 06554/313.