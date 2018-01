Kirchenchor tritt mit Gästen auf

(red) Zum Abschluss der Weihnachtszeit lud der Kirchenchor Maria Himmelfahrt Bleialf unter Leitung von Petra Urbanus zu seinem Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche. Nach der Begrüßung durch Pastor Kohr erklang das Lied „Heimat,irgendwann“. Auch der Kinderchor aus Bleialf wirkte bei dem Konzert mit und erfreute die Zuhörer mit dem Lied „Wenn einer alleine träumt“.Der Gastchor Cantando aus Messerich begeisterte die Gäste und ließ den Kirchenraum mit „Ein Engel“ von Daniel Dickopf“, einem „Kyrie“ von Tjark Baumann, „Christmas Greetings“ von Braun/Caroll und mehr unter der Leitung von Volker Doerffel erklingen. „Nun freut euch ihr Christen“ erklang am Ende des wundervollen Abends von allen Chorsängern als Gesamtchor und den Konzertbesuchern. Dankesworte an alle Beteiligten gab es von der Vorsitzenden Gudrun Reusch. Das Publikum dankte den Chorsängern für den gelungenen Abend mit langem Applaus. Foto: Kirchenchor