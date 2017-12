später lesen Kirche Adventsmesse mit Klängen von Händel und Bach Teilen

Twittern

Teilen



Ein besonderer musikalischer Schwerpunkt wird am Samstag, 23. Dezember, in der Vorabendmesse der Katholischen Kirchengemeinde Schüller gelegt. In der St.-Pauluskirche wird der Gottesdienst dann um 17.30 vom niederländischen Organisten Hendrik Timmerman, der Violinistin Ingrid Lubbers vom Utrechter Konservatorium und von der Alt-Solistin Regina Bullermann-Lentz aus Jünkerath begleitet. Die Musiker werden Auszüge der Sonate in D-Dur von Georg Friedrich Händel sowie Teile des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach spielen.