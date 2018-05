Kirmestreiben in Bleialf mit Party, Konzert und Markt

In Bleialf wird von Freitag bis Dienstag, 18. Mai bis 22. Mai, Kirmes gefeiert. Los geht es am Freitag ab 18 Uhr mit der After-Work-Party. Ab 20 Uhr spielt DJ Music Factory. Am Samstag wird um 17 Uhr der Kirmesbaum aufgestellt. Ab 20 Uhr gibt es Musik von DJ Hubbi und DJ Music Factory. Am Sonntag ist um 11.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem Alftal-Blasorchester, ab 15 Uhr treten die Kinder-Tanzgruppen des Eifelvereins auf, ab 20 Uhr spielt „Hello old Spirit“. Am Montag ab 11.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit Jugendorchester und Alftal-Blasorchester, ab 14 Uhr Konzert mit den „Sappige Boys“, anschließend Kirmestreiben. Dienstag ist Kram-Markt.