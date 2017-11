Klezmer-Ensemble mit großer Spielfreude

Bitburg (red) Unter dem Titel "Curry auf Oliven"" präsentiert das Ensemble Noisten am Samstag, 25. November, um 19 Uhr im Haus Beda Klezmer-Musik, eine osteuropäische jüdische Tanz- und Hochzeitsmusik. Basierend auf der jüdischen Klezmermusik, stellt jedes Stück eine musikalische Entdeckung dar; erzählt jeder Song eine Geschichte mit neuen Zutaten.

So wird nicht nur das indisch jüdische Stück "Vanakkam Klezmer" zu einem Genuss.

Das Wuppertaler Quartett um den Klarinettisten Reinald Noisten zeichnet sich durch unbändige Spielfreude, virtuose Technik und stilvolle Arrangements aus.

Bei den Tänzen wählt das Ensemble gerne mal einen von Freylach (fröhlicher Tanz) oder Skotshne (Hüpftanz), um dann die Melodie - ganz ohne historisierende Aufführungspraxis - mit frischen harmonischen Farben und in burleskem Gestus für sich neu zu entdecken.



Karten: Städtische Bibliothek der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung, Bitburg, Telefon 06561/9645-13, online unter <%LINK auto="true" href="http://www.ticket-regional.de" text="www.ticket-regional.de" class="more"%> sowie an der Abendkasse.