Kollision auf Kreuzung: Zwei Verletzte

Roth bei Prüm (red) Eine 75-Jährige aus Belgien ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Roth bei Prüm schwer verletzt worden. Eine 33-Jährige aus Deutschland erlitt leichte Verletzungen.

Beide Fauen stießen gegen 19.40 Uhr mit ihren Autos an der Kreuzung Hauptstraße/Tannenbachweg an der Kreuzung zusammen. Ursache war laut Polizei "eine Vorfahrtsmissachtung".

Beide Frauen wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Auw bei Prüm, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Polizeiinspektion Prüm.

