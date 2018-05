Die weltbeste Geschichte!

Deutschland ist übrigens nur auf Rang 15 auf der Liste der pressefreiesten Länder. 165 Plätze vor Nordkorea. Noch. Der Abstand könnte sich verringern, wenn gewisse Leute hier mal wirklich was zu kamellen kriegen und ihre kryptofaschistischen Begierden ausleben dürfen.

Das hier ist übrigens nicht die beste Geschichte der Welt. Ich hab das nur drübergeschrieben – billiger Lügenpressentrick! –, um Aufmerksamkeit zu heischen in all dem permanent nach Aufmerksamkeit kreischenden Internetgebimmel. Besser wär wohl gewesen, irgendwas mit „Skandal“ oder „Blechschaden“ drüberzuschreiben. Das sind nämlich die Artikel, die im Internetz am besten gehen. Ich frag nicht, warum.