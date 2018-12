Was macht man da am besten? Genau: Man verkriecht sich, haut sich hin, legt sich ab und wünscht sich wieder einmal, die Zeit „zwischen den Jahren“, sie wäre sechs Wochen lang. Oder neun.

Apropos hinlegen. Da fand ich doch was Schönes für alle, die ein gepflegtes Deutsch schätzen: Nämlich, Originalzitat aus dem Prospekt eines, äh, nordeuropäischen Schlafstättenlagers: die „Mia 7-Zonen-Mehrschichtkernmatratze“ mit „Basiskern aus 16,5 cm Komfortschaum mit 7-Zonen-Schnitt und 4 cm DYNAMIC®-Hybridschaum-Mittelschicht und 3,5 cm weicher Gel-Touch®-Schaumauflage“. Die was?!? Ja, genau: die „Mia 7-Zonen-Mehrschichtkernmatratze“ mit „Basiskern aus 16,5 cm Komfortschaum mit 7-Zonen-Schnitt und 4 cm DYNAMIC®-Hybridschaum-Mittelschicht und 3,5 cm weicher Gel-Touch®-Schaumauflage“. Wenn man das liest, kriegt man ein bisschen Angst. Dann vielleicht doch lieber die „Paradies ,Air‘ Paratex®-Schaummatratze“, denn die hat einen „7-Zonen-Paratex®Komfortschaumkern mit ergonomischer Gestaltung“ und, hört, hört, eine „Zwischenschicht aus 2cm Air-Schaum“. Ein Land, in dem es so etwas zu kaufen gibt, das hat es gut.

Hinlegen ist überhaupt ein super Thema. Enkel Paulo (schon acht) sollte in der Schule ein Gedicht schreiben und ins Englische übersetzen. Die anderen tippten was ab, unser Junge aber dachte und dichtete selbst. Hier:



„So leise die Schneeflock‘

so pfeifend der Wind

So manches Kind

im Bettchen verschwind‘.“

Hammer, oder? Deshalb machen wir das jetzt alle auch und hauen uns hin. Oder steuern die Wanne an. Um abzutauchen. Mit tüchtig Komfortschaum. Und in drei Tagen geht der Quatsch von vorne los.

Et jit net jerannt.