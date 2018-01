später lesen Kolumne Eifeleinsichten Rotz! FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Mann! Da versuchst du frühmorgens, im viertelwachen Tagesanbruchsdämmer, während sich erste Gedanken noch erfolgreich gegen Sinn und Logik sperren, die finalen Angstreste schlimmer Nachtmahre zu verjagen ... und schon meldet sich der nächste Ärger. Mist: Da kratzt was. So zwischen Hals und Nase. Erkältung. Zack bist du hellwach. Und düster gestimmt. Das ist nicht schön. Macht aber schnell munter, immerhin. Zumal du ja trotzdem aufstehen musst: In der heutigen Arbeitswelt reicht eine Erkältung schon lange nicht mehr zum Krankfeiern (Ich hab bestimmt zu viel über Karl Marx gelesen in den vergangenen Tagen, weil der doch 200 wird im Mai. Ach ja: Was einen auch gut aus dem Bett treiben kann, ist das Morgenelend. Wenn du die Welt so finster siehst, dass du es nicht mehr in der Kiste aushältst. Und, noch besser: der Radiowecker-Ohrendreck, den einem die Sender, angesagt von unnatürlich kreglen und angesichts ihres haha-witzigen Gelabers auch unbegründet fröhlichen Moderatoren, entgegen ölen, diesen schlimmen, deutschen Achtsamkeits-Pop und die ... stop! Jedenfalls: Aufstehen ist da die attraktivere Option).