Mit dem neuen Hahnplatz und der erneuerten Basilika kommt allerhand Altes ans Prümer Tageslicht. Macht Arbeit, kostet Geld, verschlingt Zeit, ist aber ein Glück. Vor allem, wenn die Relikte, wie jetzt in der Kirche, sichtbar erhalten bleiben können. Noch so ein feines Pfund, mit dem man wird wuchern können. Freut euch, ihr Prümer. Und macht was draus.

