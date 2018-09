Nachdenken, auf allen Seiten

Jetzt gilt es darüber nachzudenken, wie man vor den gewiss kommenden Wetterkatastrophen den Schutz verbessern kann. Auf allen Ebenen. Denn so wenig, wie es nur den einen Schuldigen gibt, so sehr kann es alle treffen. Direkt und indirekt. Am Beispiel der Campingplätze zeigt sich die ganze Verstrickung: Wer nicht wandern, nicht radeln, nicht zelten kann, der bleibt fort. Der geht dann auch nicht ins Café, nicht ins Restaurant, nicht zum Supermarkt oder in andere Geschäfte. Es trifft sie, uns, alle.

⇥f.linden@volksfreund.de