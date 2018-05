Die Umgehung für Niederprüm dürfte sich nach den Reaktionen aus dem Stadtteil erledigt haben. Auch wenn dort wirklich sehr viele durchfahren, jeden Tag und oft zu schnell. Klar: Wir alle sind mal zu flott unterwegs, und wer ohne einzige Knolle durchs Leben kommt, der werfe den ersten Wagenheber.

Trotzdem hat Prüm ein Problem: Autofahrer, die sich als Asphalt-Alleinherrscher aufführen. Blei im Fuß, Blech in der Birne: Dieses Aggro-Gebaren, das manch einer zeigt, sobald er hinterm Lenkrad sitzt, geht einem auf die Nerven. Und ist gefährlich, gerade in einer Stadt, die so sehr auf Gäste angewiesen ist. Es gibt einen Begriff, der in unserer Zeit immer mehr unter die Räder kommt: Rücksicht.

⇥f.linden@volksfreund.de