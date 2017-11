Die Nächsten Räte haben abgestimmt

Ihr Name

Nach fünf Mal „Nein“ jetzt zwei Mal „Ja“: Die Räte der Ortsgemeinden Jünkerath und Scheid im Oberen Kylltal haben der Fusion mit den Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein im Zuge der Kommunalreform zugestimmt. In der kommenden Woche, am Mittwoch, 6. Dezember, ist Stadtkyll an der Reihe. Deshalb hatte die Gemeinde zur Bürgerversammlung eingeladen – und da ging es durchaus kontrovers zu (Bericht folgt).