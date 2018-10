später lesen MUSIk Konzert zum Seminarabschluss Teilen

Twittern

Teilen



(red) Das Abschlusskonzert des Herbstseminars der Musikschule des Eifelkreises ist am Samstag, 6. Oktober, um 15 Uhr in der Josef-Hoor-Halle in Ferschweiler. Mit dem Seminar unterstützt die Musikschule die gute Jugendarbeit der Musikvereine im Kreis und gibt den Schülern neben Big Band und Sinfonieorchester eine weitere Möglichkeit, das Erlernte in einem größeren Ensemble umzusetzen.