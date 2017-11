später lesen Konzertreihe geht zu Ende Teilen

Schönecken (red) Das sechste und letzte Konzert in der Reihe "Kirchenklänge für St. Leodegar" findet am Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr in der Pfarrkirche Schönecken statt.