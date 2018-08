Kräftemessen beim Tunnellauf

(red) Der 19. Bleialfer Tunnellauf findet am Samstag, 1. September, zwischen St. Vith und Bleialf auf der ehemaligen Bahntrasse statt. Angeboten werden Schülerläufe im Erholungsort Bleialf, ein Firmenlauf durch das Alfbachtal.

Der Halbmarathon verläuft über die ehemalige Bahnstecke zwischen St. Vith und Bleialf und durch zwei Tunnel. Der neue Tunnellauf startet bei etwa der Mitte der Halbmarathonstrecke (in B-Weppeler) und verläuft auf der gleichen Strecke. Veranstalter ist der SC Bleialf in Zusammenarbeit mit dem AC Eifel. Start/Ziel: Realschule plus, Im Brühl 3, Bleialf, für die Läufe bis 5 Kilometer. Der Halbmarathon wird in B 4780 St. Vith an der bischöflichen Schule gestartet. Der Tunnellauf über 10,5 Kilometer wird in Weppeler (Ortsmitte) gestartet.

Info: www.lauftreff-bleialf.de oder Mail: Kaiser.JGu@t-online.de