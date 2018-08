Krautwische werden später gebunden

Ihr Name

Bei unserer Ankündigung des Krautwisch-Bindens in Waxweiler haben wir den Beginn zu früh angegeben: Rosi Moser trifft sich mit den Teilnehmern am Mittwoch, 15. August, um 16 Uhr unter der Kastanie am Pfarrhaus, nicht um 10 Uhr. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen.

Wer Kräuter daheim hat, kann sie zum Treffen mitbringen. Dann wird alles gebunden, erklärt und zur Mariensäule spaziert (bei Regen: zur Kirche), wo die Krautwische gesegnet werden.

Information bei Rosi Moser, Telefon 06550/866.