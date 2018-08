später lesen Glaube Krautwischsträuße und Segnungsgottesdienst Teilen

(red) Krautwischfest ist am Mittwoch, 15. August, in Waxweiler. Treffpunkt: 16 Uhr am Dechant-Faber-Haus unter der alten Kastanie. Referentin Rosi Moser. Die Teilnehmer sollten Kräuter mitbringen, aus denen Krautwische gebunden werden.