Ausstellung: Kinder reisen um die Welt

(red) Eine Kunstausstellung zum Thema „Wir reisen um die Welt“ ist von Mittwoch, vom 16. bis Samstag, 19. Mai, in der Kita Winterspelt zu sehen. Über mehrere Monate haben die Kinder zu diesem Thema viele große und kleine Kunstwerke geschaffen. Die Kinder und das Personal möchten alle dazu einladen, die Werke zu besichtigen. Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch, 16. Mai, 10 Uhr, in der Turnhalle der Kita. Gegen einen kleinen Obolus können Besucher die Kunstwerke auch erwerben. Der Erlös kommt den Kindern der Kita zugute.