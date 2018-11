später lesen VEREINE Kurs: Erste Hilfe beim Kind Teilen

Die Landfrauen Arzfeld bieten am Samstag, 24. November, von 9 bis 16.30 Uhr einen Kurs für Erste Hilfe am Kind im Dorfgemeinschaftshaus in Leidenbornorn an.Der Kurs kostet 35 Euro.