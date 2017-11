später lesen Landfrauen fahren zu Lea Linster Teilen

Prüm (fpl) Die Prümer Landfrauen fahren zum Weihnachtsmarkt in Metz - dem größten in Lothringen - und besuchen den Pavillon Madeleine von Sterneköchin Lea Linster. Termin: Samstag, 2. Dezember, Abfahrt am Konvikt ist um 12.45 Uhr.