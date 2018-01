Ratschläge zum Betreuten Wohnen

Betreutes Wohnen – manchmal wird es auch „Service-Wohnen“ genannt: Es gebe für ältere Bürger seit einigen Jahren immer mehr Angebote dazu, teilt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz mit. In Prüm zum Beispiel in der Siedlung am Stadtwald, dort unter der Betreuung der DRK-Sozialstation (TV von Samstag).

Die Senioren können in diesen Einrichtungen eine Wohnung mieten oder kaufen und gleichzeitig eine Reihe von Leistungen in Anspruch nehmen. Dazu gehören zum Beispiel ein Hausnotruf oder der Hausmeisterservice. Vermittelt werden auch weitere Dienste wie etwa eine Pflegeleistung.

Wer darüber nachdenke, in eine solche Einrichtung einzuziehen, „sollte sich im Vorfeld gründlich informieren“, sagt Sabine Strüder, Referentin für Gesundheit und Pflege bei der Verbraucherzentrale. So sei zu klären, „welche Leistungen im Detail angeboten werden, welche rechtlichen Regeln gelten, wie hoch die Kosten sind oder welche Qualitätsstandards es gibt“.

Rund ums Thea hat nun die Verbraucherzentrale eind neue Broschüre veröffentlicht. Sie führt alle wichtigen Aspekte als Checkliste auf und, so heißt es in einer Mitteilung, „erklärt darüber hinaus detailliert alle Rahmenbedingungen, die in Rheinland-Pfalz wichtig sind“. Sie ist kostenlos erhältlich im Beratungsstützpunkt Prüm im Konvikt (erstes Obergeschoss, Raum 215). Der Postversand erfolgt gegen Einsendung von 1,45 Euro in Briefmarken an die Anschrift: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V., Versand, Stichwort Betreutes Wohnen, Seppel-Glückert-Passage 10, 55116 Mainz.

Die Broschüre wurde gefördert vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie.

Auskunft erteilt Beraterin Monika Hecken im Prümer Büro der Verbraucherzentrale in der Kalvarienbergstraße. Sie ist dort freitags erreichbar von 10 bis 13 Uhr unter Telefon 06551/965819. Oder durchgehend per E-Mail an: pruem@vz-rlp.de