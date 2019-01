später lesen Lesung Lesung von Professor Heinz Teilen

(red) Der Professor für Liturgiewissenschaft an der theologischen Fakultät Trier, Andreas Heinz, liest am Sonntag, 20. Januar, um 15 Uhr im Kreisheimatmuseum in Bitburg aus seinem neuen Buch „St. Simeon in der Porta Nigra zu Trier.